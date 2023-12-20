اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:08 م
مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية جانب من الاحتفالية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز ومتحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوةً بعنوان: "لغةُ الطفلِ العربيّ بين الاكتساب والإبداع"، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، بالمسرح الصغير، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
 
وافتتح الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وألقى فيها مجموعة من الأدباء والشعراء والباحثين ورقات عن: تأثير اللغة في الطفل وكيفية اكتساب الطفل اللغة وتطورها في تفكيره. كما اهتمت جلسات الندوة بإلقاء الضوء على تعليم اللغة العربية للأطفال في ضوء التطور اللغوي، واللغة في القصص الموجَّهة للطفل في الماضي والحاضر، وتحدث أحد أساتذة الأزهر عن تاريخ عناية الأزهر الشريف بلغة الطفل.
 
جدير بالذكر أن مركز المخطوطات يحتفل باليوم العالمي للغة العربية سنويا في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر، وفي كل عام تدور الاحتفالية حول موضوع من موضوعات اللغة، أو قضية من قضاياها التي تهم القائمين عليها، وتستهدف الندوة رفع الوعي بأهمية عنصر اللغة في بناء الهوية.






الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

اللغة العربية

التطور اللغوى




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