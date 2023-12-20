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مصرع طالبة في حادث تصادم أثناء زفاف عروسين في الدقهلية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:52 م
مصرع طالبة في حادث تصادم أثناء زفاف عروسين في الدقهلية إسعاف- أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مصرعها متأثرة بإصابتها جراء حادث تصادم، خلال زفاف عروسين بقرية ميت عاصم، مركز منية المصر محافظة الدقهلية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية،اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم، خلال زفاف عروسين بنطاق المركز على طريق "منية النصر- الكردي"، واصابة 2 ونقلهما لمستشفى منية النصر المركزي، الا ان احدهم توفيت متأثرة بإصابتها.
 
انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة ، وبالفحص تبين مصرع "بسملة السيد نبيل"، 15عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي ومقيمة قرية ميت عاصم دائرة المركز.
 
وتبين أن الطالبة كانت تستقل احدي السيارات خلال حفل زفاف عروسين، إلا ان السيارة انحرفت واصطدمت بأخرى خلال زفاف العروسين، وجرى نقلها الى المستشفى بعد اصابتها بنزيف في المخ، وبسؤال والدها ايد مضمون ذلك ولم يتهم احد بالتسبب في الحادث.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
 
 






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