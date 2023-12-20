مصادرة نصف طن سكر و750 كيلو دقيق للبيع خارج منظومة الدعم بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

وفى هذا الصدد؛ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 750 كجم دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة دعم الخبز وذلك داخل أحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب الجديدة.

وفى الإطار ذاته، تم ضبط نص طن سكر بأحد محال الحلوانى الكائنة بنطاق حى وسط وذلك لقيامه بحيازه سكر دون فواتير.

وأوضح الشريف أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق أحياء المحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب والفساد وسيتم تحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم.