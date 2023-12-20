اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:44 م
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محلى دشنا بقنا يشن حملة إزالة الإشغالات والإعلانات والتعديات على الطريق العام

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:38 م
محلى دشنا بقنا يشن حملة إزالة الإشغالات والإعلانات والتعديات على الطريق العام جانب من الحملة
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة إشغالات في شوارع المدينة حفاظًا على الطريق العام، وتيسيراً لحركة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.
 
 
قال قسم عبد الراضى، إن الحملة جاءت لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
 
وشدد عبد الراضى، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن محلية دشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.






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