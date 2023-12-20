ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المحكمة العليا في فوكوكا القول إن حاكم أوكيناوا يحتاج إلى الموافقة في غضون ثلاثة أيام من الأسبوع بعد تلقي نسخة من الحكم وإن تجاهل القيام بذلك سيسمح لوزير الأراضي بالموافقة على التعديلات بالإنابة.

وقال وزير الأراضى اليابانى تيتسو سايتو في بيان: "على حاكم أوكيناوا أن يلتزم بالحكم ويوافق على (التعديلات) قبل الموعد النهائي".

ولا يزال بإمكان حاكم أوكيناوا الاستئناف أمام المحكمة العليا، لكن الحكومة المحلية لا تستطيع وقف العمل في الموقع ما لم تلغ المحكمة العليا حكم المحكمة هذا.

وقد رفع سايتو الدعوى الأخيرة فى أكتوبر الماضى بعد أن تجنب تاماكي توضيح ما إذا كان سيقبل أمر الحكومة المركزية بالمضي قدمًا في الخطة المعدلة وسط معارضة محلية شديدة.

وجاء في الحكم إن إهمال تاماكي في الموافقة على أعمال المكب المنقحة يضر بالمصلحة العامة، ما يدعم حجة الدولة في المحاكمة.

وقالت حكومة المحافظة خلال المحاكمة إن المعارضة القوية بين السكان المحليين، الذين يريدون نقل قاعدة فوتينما الجوية لقوات مشاة البحرية الأمريكية إلى خارج أوكيناوا بالكامل، تشكل جوهر المصلحة العامة التي يجب حمايتها.

وكانت الحكومة المركزية ومحافظة أوكيناوا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن نقل قاعدة فوتينما.

وفي عام 1996، تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خطة نقل القاعدة، مع اختيار اليابان هينوكو كموقع جديد في عام 1999.

لكن سكان أوكيناوا ما زالوا يعارضون نقل القاعدة داخل المحافظة، التي استضافت غالبية المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وفي عام 2013، وافق حاكم أوكيناوا آنذاك هيروكازو ناكايما على طلب الحكومة المركزية لأعمال مكب النفايات لبناء منشأة بديلة في هينوكو لكن خليفته تاكيشي أوناجا، المعارض القوي لخطة الانتقالات، ألغى الموافقة في عام 2015.

ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في عام 2016 بأن التراجع غير قانوني، مع بدء أعمال المكب في عام 2018.

وبعد اكتشاف الأرض الناعمة في موقع الاستصلاح، تقدمت وزارة الدفاع بطلب لتغيير خطة البناء في عام 2020، لكن تاماكي، الذي تم انتخابه حاكمًا لأوكيناوا في عام 2018، رفض الموافقة على الطلب، قائلاً إنه لم يتم إجراء أبحاث كافية.

وفي سبتمبر 2023، رفضت المحكمة العليا استئنافًا قدمته محافظة أوكيناوا ضد أمر سابق للحكومة المركزية يطالب الإدارة المحلية بإلغاء رفضها لخطة مكب النفايات المعدلة.