محافظ مطروح يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف.. صور

مطروح – حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعداد وجاهزية سيارات ومعدات وفرق الطوارئ، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وشهد المحافظ، اصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بمواجهة الأزمات والطوارئ، التي تنفذها فرق طوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، استعدادا لأى طارئ.

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الاصطفاف شمل 60 سيارة ومعدة، من سيارات مياه وسيارات كسح صرف صحي ومعدات، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

وأشاد محافظ مطروح، بالجهود التي تبذلها الشركة للاستعداد الدائم، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن، وحث على مواصلة العمل، والاستعداد الدائم وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف الدكتور إبراهيم خالد، أن الشركة قامت بتدريب الفرق البشرية المختصة، على التعامل مع الأزمات والطوارئ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة، وتنفيذ خطة استباقية، تضمن الحلول السريعة والجذرية لأية مشكلة قد تحدث.



اسطول سيارات ومعدات شركة مياه مطروح الخاصة بالتعامل مع الامطار والسيول



اصطفاف اطقم وسيارات الطوارئ في مطروح



اصطفاف سيارات ومعدات شركة مياه مطروح استعدادا للامطار



شركة مياه مطروح ترفع حالة الاستعداد للتعامل مع الامطار