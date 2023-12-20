اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: رصف طريق "قلين المنشأة الكبرى" بطول 2 كم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:49 م
محافظ كفر الشيخ: رصف طريق "قلين المنشأة الكبرى" بطول 2 كم جانب من أعمال الرصف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رصف طريق" قلين المنشأة الكبري عزبة عين الحياة"، بمركز قلين بطول 2كم، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023، والذى يعد من الطرق الرئيسة والحيوية بمركز قلين وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والجهاز المعاون له..
 
قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
 
رصف الطرق بقلين
رصف الطرق بقلين

استمرار اعمال الرصف بقلين
استمرار اعمال الرصف بقلين

 







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