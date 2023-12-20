محافظ قنا يستقبل وفد بعثة البنك الدولى خلال متابعتهم تنفيذ المشروعات

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، ضم الوفد كل من " أمل فلتس، ومديحة عفيفى، وميسرة شمس، وخالد الخولى، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم، أعضاء المكتب التنسيقى، وبحضور حسام حمودة، سكرتير عام محافظة قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ المحلية.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن هذة الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية"، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.

وأضاف عبد الباقي، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قدم الشكر لفريق البرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا بما ساهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل ، كما ساهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.

ومن جانبهم أشاد وفد البنك الدولى خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة قنا، مؤكدين على أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.