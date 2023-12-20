اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يستقبل سفير كوريا الجنوبية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:25 م
محافظ سوهاج يستقبل سفير كوريا الجنوبية جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج السفير "كيم يونج هيون" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج اليوم، والوفد المرافق له.
 
ورحب محافظ سوهاج بسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له على أرض سوهاج، متمنيا لهم زيارة سعيدة، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية الكورية، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المستقبل . 
 
ومن جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بالتقدم الذي تشهده المحافظة على جميع المستويات، خاصة على صعيد البنية التحتية، مبديا سعادته بزيارة عدد من المعالم الاثرية بسوهاج، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة على أرض سوهاج، مؤكدا أن كوريا الجنوبية حريصة على زيادة التعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى مشاركة الجانب الكوري في العديد من المجالات في سوهاج، منها مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري حيث قام السفير بزيارة موقع أعمال المشروع بمدرسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة، فضلا عن تشغيل وتركيب الأجهزة والمعدات بمصنع تدوير القمامة بمركز دار السلام، وكذلك إنشاء قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة سوهاج.

 







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جيل المستقبل




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