فوز فريق تربية نوعية الإسكندرية بالمركز الثالث فى "كتابة أوراق السياسات"

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، لفوزه بالمركز الثالث فى كتابة أوراق السياسات ضمن المشاركات الجماعية فى المبادرة القومية التى أطلقها منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى بعنوان: "بنفكر لبلدنا.. أفكارنا مستقبلنا.. 100 فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".

وتناولت ورقة سياسات فريق العمل الفائز موضوع "سياحة المؤتمرات: برنامج عمل لتعزيز السياحة المصرية للمؤتمرات" من حيث ملامح الوضع الحالى لسياحة المؤتمرات فى مصر، ومعوقات تعزيزها، وأطرافها المعنية، وتحليلها الرباعى، والسياسات المقترحة لتعظيم عائداتها من النقد الأجنبى، واختتمت بمجموعة من التوصيات فى مجالات تعزيز سياحة المؤتمرات فى مصر.

وتكون فريق العمل الفائز من الدكتورة نجدة ماضى، أستاذ الاقتصاد المنزلى وعميد كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، والدكتورة سلوى باشا، أستاذ التربية الموسيقية ووكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل كرم، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، والدكتورة إيمان عزمى، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بجامعة الملك سعود سابقا وباحثة دكتوراه تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المبادرة تمت على مراحل امتدت فعالياتها من يوليو 2023 حتى إعلان نتائجها حضوريا بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، وتمت فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى بتعزيز مشاركة المجتمع البحثى والشباب فى القضايا ذات الأولوية لدعم متخذ القرار فى الدولة.