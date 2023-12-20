عاصفة ترابية تضرب الإسكندرية والمواطنين يرتدون الملابس الثقيلة

الإسكندرية جاكلين منير

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية، حيث ضربت محافظة الإسكندرية اليوم عاصفة ترابية، مع غيوم فى السماء فى أخر أيام الخريف، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وسجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى، و 14 درجة فى الصغرى .

و ارتدى أهالى الإسكندرية الملابس الشتوية الثقيلة، مع اقتراب فصل الشتاء رسميا و فلكيا والذى يبدأ 22 ديسمبر.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد غدا الخميس، لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما تتوقع خريطة التنبؤات الجوية، أن يستمر نشاط الرياح حتى الجمعة، لتتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التتغيرات المناخية على الإسكندرية ، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات في مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد، فقد تأتى النوه متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات، سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح وانخفاض درجات الحرارة، حيث شهد شتاء العام الماضي، برودة شديدة فى معظم أيام النوات وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لم تشهده الإسكندرية منذ سنوات ، واستمرت النوات و حالة التقلبات الجوية مستمرة حتى أواخر شهر مارس، حيث استمرت النوات الشتوية والأمطار حتى بداية فصل الربيع.