اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:41 م
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طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى تسجل 13 درجة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:00 م
طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى تسجل 13 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء ،حالة من انخفاض في درجات الحرارة ، ويكون  مائل للبرودة ليلا،  ،وتسجل درجات الحرارة العظمى 21  والصغرى 13 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وحالة البحرين البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.
 
طقس الإسكندرية مائل للبرودة
طقس الإسكندرية مائل للبرودة

طقس الإسكندرية اليوم انخفاض درجات الحرارة
طقس الإسكندرية اليوم انخفاض درجات الحرارة

طقس مائل للبرودة في الإسكندرية
طقس مائل للبرودة في الإسكندرية
 
 
 






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