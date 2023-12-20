اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 250 طن بصل تم تخزينهم بغرض الاحتكار والمضاربة بالأسعار بدمياط

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:57 ص
ضبط 250 طن بصل تم تخزينهم بغرض الاحتكار والمضاربة بالأسعار بدمياط إخفاء البصل
دمياط معتز الشربيني

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كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.
 
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية فورًا بالتوجه إلى محل الشكوى، حيث تم بالفعل ضبط 250 طنا من البصل تم تخزينه وإخفائه ببالات قش.
 
وبناء على ما تم رصده، تم تحرير محضر بتلك المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى هذا السياق، شددت محافظ دمياط على المتابعة المستمرة للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.
 
 
 
 
 






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