اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:16 م
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ضبط 25 ألف كتاب تعليمى خارجى بدون تفويض فى الغربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:37 م
ضبط 25 ألف كتاب تعليمى خارجى بدون تفويض فى الغربية حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 25 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مخزن بالغربية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.






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