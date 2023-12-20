اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:57 م
ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الإسماعيلية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –  فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار– سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش –  مبلغ مالى).

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين –  سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى) .

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,520,000 جنيه).

 

 







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