ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الإسماعيلية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار– سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط (عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,520,000 جنيه).