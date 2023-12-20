ضبط مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لترويج المواد المخدرة على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – طبنجة – 2 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – ميزان حساس) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم وإستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350,000 جنيه – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.