اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه فى حملات أمنية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:54 م
ضبط مخدرات بقيمة 350 ألف جنيه فى حملات أمنية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لترويج المواد المخدرة على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – طبنجة – 2 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – ميزان حساس) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم وإستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350,000 جنيه – ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







مخدرات

ضبط مواد مخدره

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة