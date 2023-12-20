ضبط شخص بحوزته 15 كيلو من مخدر الحشيش فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ من ضبط شخص من ذوى المعلومات الجنائية، بحوزته كمية من المواد المخدرة، يروجها على عملائه بغرب مدينة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا يفيد بإلقاء القبض على شخص من ذوى المعلومات الجنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وجرى ضبطه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,100,000 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام.