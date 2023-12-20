اليوم السابع
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ضبط أقراص مخدرة بقيمة 34 مليون جنيه داخل مخزن سرى قبل تهريبها

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:43 م
ضبط أقراص مخدرة بقيمة 34 مليون جنيه داخل مخزن سرى قبل تهريبها المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص إثنين منهم "يحملان جنسية إحدى الدول") تخصصوا فى جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهما بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية.. وبتفتيش السيارة "براد" عُثر داخل المخازن السرية بها على (336 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين داخل مخزن سرى بمقطورة السيارة "براد".
 
وبإستكمال التحريات وتكثيف الجهود أمكن ضبط باقى عناصر التشكيل " من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول" بأماكن ترددهم بنطاق محافظات (القاهرة- القليوبية- المنيا) وعثر بحوزتهم على (15000 قرص مؤثر لعقار بريجابلين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباً).
 
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

مخدرات
مخدرات
 
 






إحباط تهريب مخدرات

أقراص مخدرة

ضبط مخدرات

الداخليه




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