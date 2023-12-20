اليوم السابع
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"صحة قنا" تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:00 ص
"صحة قنا" تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلى قافلة طبية - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشئون الصحة بقنا، تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية حجازة قبلى التابعة لإدارة قوص الصحية، اليوم الأربعاء.

 

وأوضح محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة التى تأتى ضمن خطة الدولة "حياة كريمة"، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.







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