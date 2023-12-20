ساندوتش الفينو بيجبلك هبوط وبتحس بالجوع بعد أكله؟ اعرف الأسباب الصحية

كتبت إيناس البنا

قد يعتمد الكثير من الأشخاص في وجبة الإفطار على تناول الخبز الفينو دون أن يعلموا أن له آثار جانبية على صحتك، لأن الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض ليس أحد خيارات الطعام الصحية على الإطلاق.

فى هذا الإطار كشفت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، أن الخبز الفينو هو نوع من أنواع الخبز المحضر من دقيق القمح بعد أن تنزع منه طبقات النخالة والبذور وتتم إزالة القمح الكامل، وهو العنصر الأكثر صحة في أي خبز، كجزء من عملية طحن الدقيق، مما ينتج عنه دقيق فاتح اللون، كما تزول معه جميع الزيوت الطبيعية والفيتامينات والمواد المغذية من الخبز الأبيض لجعله يدوم لفترة طويلة وغير قابل للتلف.

وأضافت استشارى التغذية في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن تناول المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض أشهرها العيش الفينو والبيتزا تعمل على تحفيز خروج هرمون الأنسولين في الدم، مما يسبب ارتفاعا مفاجئا مرة واحدة، وبعد الوجبة بساعة ينخفض سكر الدم مرة أخرى سريعا، مما يمنع عملية الحرق بالجسم نتيجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ في نسبة سكر الدم، وهو ما يسبب للشخص الشعور بالجوع سريعا بعد وقت قصير من تناول وجبته.

وأوضحت الطبيبة أن نفس الأمر يحدث عند تناول السكريات مثلا عند تناول قطعة من الشوكولاتة، يحدث ارتفاع مرة واحدة في نسبة السكر بالدم نتيجة ارتفاع هرمون الأنسولين ثم سريعا يحدث هبوط بالجسم نتيجة انخفاض نسبة الأنسولين.