رئيس وزراء اليابان يهنئ الرئيس السيسي ويؤكد على دور مصر فى استقرار المنطقة

كتبت رباب فتحى

أصدر رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، رسالة تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر في جمهورية مصر العربية، وفقا لبيان وزعته سفارة اليابان اليوم.

وفي خطاب التهنئة، تطرق رئيس الوزراء كيشيدا إلى أهمية دور مصر في استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل توقعاته بشأن التعاون المستقبلي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة، على أساس الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.