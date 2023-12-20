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رئيس جامعة بنى سويف يكرم فريق كلية الحقوق لفوزه بدورى كرة القدم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:48 م
رئيس جامعة بنى سويف يكرم فريق كلية الحقوق لفوزه بدورى كرة القدم جانب من التكريم
بنى سويف - هانى فتحى

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كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق كلية الحقوق لفوزه بنهائى دورى كرة القدم بهدفين مقابل لاشئ، وحصولهم على المركز الأول وكأس رئيس الجامعة، والذى تم إقامته بنادى الشبان المسلمين بين طلاب كليتى الحقوق وعلوم الأرض، ونظمته إدارة رعاية الشباب، بحضور الدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، وكابتن تونى عثمان رئيس نادى الشبان المسلمين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضى فى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلًا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم فى حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعى، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الرياضية بين الطلاب، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وأشاد الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بدور رئيس الجامعة وحرصه الدائم على تنظيم البطولات المختلفة فى الأنشطة الطلابية، لتنمية واكتشاف المواهب عند الطلاب، مؤكدًا أن البطولة شارك فيها 26 فريق من كليات الجامعة المختلفة على مدار ثلاثة أسابيع كاملة.







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