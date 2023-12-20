رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال التطوير بكلية الطب

بحضور نواب رئيس الجامعة و العمداء وأمين عام الجامعة و وكلاء كلية الطب.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن كلية الطب تعد نواة انشاء الجامعة، والتى مر على انشائها أكثر من 60 عامًا، ولها إسهامات علمية وبحثية وطبية على المستويين المحلى والدولى حيث أنشىء مبنى الكلية عام 1962، حيث استطاعت الكلية خلال الفترة الماضية عمل تغييرات وتطوير فى البنية الأساسية والتجهيزات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية حصلت على الأعتماد الأكاديمى للمرة الثالثة كما حصلت على العديد من شهادات الأيزو وبها أول برنامج توأمة بالجامعات المصرية مع جامعة أجنبية "برنامج المنصورة مانشستر الطبى".

وأشاد بالجهود الكبيرة لمديرى المستشفيات والمراكز الطبية لتطوير المنظومة الطبية لخدمة الموطن المصرى.

كما أشار إلى تميز القطاع الطبى والخدمات الطبية التى تقدم بمختلف المستشفيات والتطور المستمر والتى من أهمها : مشروع توسعات مستشفى الطوارىء على مساحة 1600 متر مربع بالتعاون مع وزارة الصحة والذى سيكون إضافة كبيرة للرعاية العاجلة والخدمات الطبية بالاضافة الى الانتهاء من مبنى زراعة الكبد والذى سيتم افتتاحه قريبًا وهو أول مبنى متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وكذلك عمليات التطوير والتحديث المستمر بكافة المستشفيات والمراكز الطبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، أن الكلية مر على انشائها أكثر من 60 عاما أسهمت فى تخرج العديد من الأطباء المتميزين فى القطاع الطبى و يدرس بها حاليًا قرابة 2000 طالب وافد 50% منهم يمثلون 24 جنسية مختلفة ، وبها برنامج المنصورة مانشستر الطبى المميز وقد تخرج من البرنامج 13 دفعة متتالية، كما تسهم بشكل كبير فى رفع البحث العلمى فى المجال الطبى فى مصر، لذا وجب على الكلية فى اطار خطتها الاستراتيجية للتطوير المستمر تطوير بنيتها الأساسية وتطويرها لمستوى يناسب العملية التعليمية فتم تجديد مدرجات الكلية ( كمال الدين أحمد - حندوسة) ، وبعض مكاتب شئون الطلاب، معمل الكبد، قاعه مجلس الكلية.

وأضاف عميد الكلية، أن هذا التطوير يمثل نقلة حضارية للكلية نظرًا لما تقدمه من إسهام علمى وطبى وبحثى كبير على المستوى المحلى والدولى.