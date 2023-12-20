اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء الهندى: نؤيد الحل السلمى للصراع فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:00 ص
رئيس الوزراء الهندى: نؤيد الحل السلمى للصراع فى الشرق الأوسط رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تأييد بلاده التوصل لحل سلمي للصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية لمن يعانون من جراء هذا الصراع.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الهندي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بشأن الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.


وقال رئيس الوزراء الهندي - في تدوينة له على منصة (إكس) فيما يتعلق بهذا الشأن -" تبادلت وجهات النظر بطريقة بناءة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، وتضمن ذلك إعرابنا عن القلق بشأن سلامة الملاحة البحرية".


وأضاف: "قُمت بتسليط الضوء على موقف الهند الثابت والمتمثل في تأييد استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة في أقرب وقت مع الاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية للذين أضيروا من جراء هذا الصراع". 


من جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قام أيضاً بمشاركة مضمون محادثته الهاتفية مع رئيس الوزراء الهندي على شبكة الإنترنت، حيث تحدث الجانبان عن أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق باب المندب الذي يهدده الحوثيون - بناءً على رغبة إيران - وأن هناك مصلحة عالمية في منع إلحاق الضرر بالتجارة الدولية.







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