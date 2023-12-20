رئيس الاتحاد الأوروبى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة نقطة مهمة لاستكمال التعاون

كتبت: هناء أبو العز

رحب السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثالثة لرئاسة مصر، مشيدا بعقد الانتخابات في هذا الوقت الحالي رغم الاضطرابات المحيطة.

وأشار بيرجر إلى إصدار المجلس الأوروبي في بروكسل بيانًا، يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات باعتباره نقطة مهمة لمواصلة التعاون الذي بدأ خلال السنوات الماضية.

وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن عام 2023 شهد الانخراط بشدة مع مصر أكثر من ذى قبل في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وقال بيرجر، إن الأمر لا يقتصر فقط على الاجتماعات الدولية بل وحتي الزيارات رفيعة المستوي، ومبادرات المجتمع المدني.

ولفت إلى التعاون مع مصر في مجالات الدفاع والأمن، مثل منتدي مكافحة الإرهاب بعد أن تسلمت مصر من المغرب الرئاسة خلال هذا العام.