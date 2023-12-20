ختام تدريب 50 متدربًا على برامج القوانين واللوائح لمقدمي الخدمة الطبية بالدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأقسام الطبية.

استمرت الدورة على مدار 5 أيام، و شارك بها نحو 50 متدرباً من مقدمى الخدمة الطبية بمختلف الوحدات والمنشآت الطبية التابعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف، مدير الطب العلاجى، وإشراف الدكتورة إنعام صبحى على مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير.

تضمنت الدورة محاضرات حول مكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات، وإدارة وتداول الأدوية بالمستشفيات، والتجهيزات الطبية وصيانتها وتكهينها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، علاوة على لائحة المخازن والنماذج المتعلقة بالدورة المستندية للصرف والإضافة والاسترجاع من المخازن.

وفى نهاية الدورة، قامت الدكتورة إنعام صبحى على، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير، والدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة بتسليم شهادات للمتدربين، بعد سماع آراءهم في الدورة التدريبية ومقترحاتهم لموضوعات التدريبات القادمة.

وأكد مكين أن التدريب من أهم المحاور الأساسية في خطة عمله لرفع كفاءة جميع العاملين القطاع الطبي علي مستوي المحافظة.