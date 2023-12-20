خبير فى الشأن الإسرائيلى: التطرف يحكم الشارع فى تل أبيب وليس الحكومة فقط

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور سعيد عكاشة الخبير والمتخصص في الشأن الإسرائيلى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى لا يعلن الأرقام الحقيقة عن خسائره فى الهجوم البرى على قطاع غزة ، مشيرا إلى أن عمليات جيش الاحتلال لم تسيطر على شمال القطاع بشكل كامل.

وأضاف سعيد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك انتقاد كبير داخل الحكومة من خلال الإعلام الإسرائيلي وكبار الكتاب يتحدثون عن أن هناك 3 أهداف معلنة لحكومة نتنياهو ولم يتحقق منها شيء، بينما وزير الدفاع يتكلم عن أن العملية قد تستمر لمدة عام لتحقيق هدفها.

وأوضح سعيد عكاشة، أن النبرة المتطرفة هي الأعلى في الشارع الإسرائيلي وليست الحكومة فقط، مضيفا: "لو في حتى أحزاب اسرائيلية مع حل الدولتين بقى في رأي عام متوحش لا يقبل أي سلام مع الفلسطينيين ونتنياهو نفسه انتهى، ولو جه أي شخص غيره مفيش قبول لفكرة دولة فلسطينية والتطرف زاد جدا في الشارع".