خالد سعد: التصنيع والتصدير أهم أهداف استراتيجية الصناعة الجديدة

كتبت: أمانى سمير

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن نحو 30% فقط من مصانع السيارات الـ18 العاملة فى مصر قادر على تلبية شروط استراتيجية صناعة السيارات الجديد.

وقال أن أبرز شروط الاستراتيجية هى:

إنتاج 10 آلاف سيارة سنويا بحد أدنى وكل موديل لا يقل عن 5 آلاف سيارة .

زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة.

أن يكون جزء من السيارات المنتجة موجها للتصدير

أن يقوم المصنع بإنتاج سيارة صديقة للبيئة.

وأضاف "سعد" إن نسبة الـ45% للسيارة لتكون محلية الصنع تعني 30% مكونات مصنوعة في داخل مصر و15% تحتسب لخط الإنتاج والعمالة.

وأشار خالد سعد أنه من المميز أن الاستراتيجية لمن تحدد عدد لسيارات الكهربائية المطلوب إنتاجها من كل مصنع بما يتيح التجربة وتحسين الإنتاج.