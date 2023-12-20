اليوم السابع
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خالد سعد: التصنيع والتصدير أهم أهداف استراتيجية الصناعة الجديدة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:00 ص
خالد سعد: التصنيع والتصدير أهم أهداف استراتيجية الصناعة الجديدة خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات
كتبت: أمانى سمير

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قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن نحو 30% فقط من مصانع السيارات الـ18 العاملة فى مصر قادر على تلبية شروط استراتيجية صناعة السيارات الجديد.
 
وقال أن أبرز شروط الاستراتيجية هى:
 
إنتاج 10 آلاف سيارة سنويا بحد أدنى وكل موديل لا يقل عن 5 آلاف سيارة .
 
زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة.
 
أن يكون جزء من السيارات المنتجة موجها للتصدير
 
أن يقوم المصنع بإنتاج سيارة صديقة للبيئة.
 
وأضاف "سعد" إن نسبة الـ45% للسيارة لتكون محلية الصنع تعني 30% مكونات مصنوعة في داخل مصر و15% تحتسب لخط الإنتاج والعمالة.
 
وأشار خالد سعد أنه من المميز أن الاستراتيجية لمن تحدد عدد لسيارات الكهربائية المطلوب إنتاجها من كل مصنع بما يتيح التجربة وتحسين الإنتاج.






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تصنيع السيارات

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تحسين الانتاج للسيارات الكهربائية




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