وأوضحت صحيفة (إندبندنت أون لاين) الجنوب أفريقية أن رجال الإطفاء في كيب تاون يكافحون حريقا ضخما مع رياح شديدة ما يجعل الظروف غير مواتية طوال الليل على المنحدرات فوق وادي مردوخ في بلدة سيمون.

وأضافت أن هناك أكثر من 100 سيارة إطفاء وصهريج مياه في مكان الحادث وتم الوصول إلى موارد إضافية من 32 محطة إطفاء لمكافحة حريق الجبل حيث تكافح أطقم العمل الحريق منذ الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء.

وانتشر الحريق مع اشتداد الرياح وتعرضت قاعدة سيمون تاون البحرية وكذلك العقارات السكنية في المنطقة للتهديد ولا يزال نحو 300 رجل إطفاء على الأرض.

وأشاد المتحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في مدينة كيب تاون، جيرمين كارلس، بجهود رجال الإطفاء في مدينة كيب تاون، وكذلك جهود رجال الإطفاء في منتزهات تيبل ماونتن الوطنية وخدمات حرائق الغابات التطوعية ومتطوعي إدارة مخاطر الكوارث الذين عملوا بلا كلل طوال الليل للحفاظ على سلامة المجتمع.

وقال "في الوقت الحالي، تقوم ثلاث مروحيات بإطفاء الحريق بالمياه بينما لا يزال أكثر من 300 فرد على الأرض، ولم يتضرر سوى مبنى واحد مهجور الليلة الماضية".

وتابع "تم التغلب على التهديد الذي كان يواجه المنازل في شوارع فيكتوري وهوراشيو وبارنارد في الساعات الأولى من هذا الصباح. تم إجلاء سكان هاربور هايتس كإجراء احترازي قبل الساعة الواحدة صباحا. وأضاف أن خمسة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح وتم نقل اثنين إلى المستشفى".

كما شكر المتطوعين من إدارة مخاطر الكوارث وخدمات المرور الذين قاموا بإغلاق الطرق عند الحاجة.