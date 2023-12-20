جمعية المصدرين: مصر ثالث أكبر منتج للبصل فى العالم.. وقلة المعروض سبب الغلاء

كتب أحمد عرفة

قال مصطفى النجارى، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تعتبر ثالث أكبر منتج بصل في العالم قبلها الهند ثم الصين وبعد مصر الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى المذاع على قناة دي إم سى، أن محصول البصل المصرى مهم للغاية وهو ثالث أكبر محصول تصدير مصرى بعد البرتقال والبطاطس.

وأشار مصطفى النجارى، إلى أن البيانات التي تقال عن حجم الزراعات في مصر لا تكون دقيقة ولدينا معدلات استهلاك شهرى.

وتابع نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين: "نضع بشكل دورى حد كفاية ذاتية وعندما نرى أن حد الكفاية انخفض نرسل لمجلس الوزراء لتقليل حجم التصدير، وإذا زاد حجم الإنتاج من سلعة نستوردها نطلب تقليل استيرادها، وإذا ارتفع سعر محصول الفلاح يزرع المحصول أكثر، وكان هناك قلة معروض من البصل في السوق وهو سبب ارتفاع سعره والبصل ليس له بديل".