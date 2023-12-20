جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية الفصل الدراسى الأول، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث من المقرر أن تنطلق فى 17 يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أيام حتى 24 يناير 2024، ويسبقها امتحانات المواد العملية، والتى تنعقد فى الفترة من 4 وحتى 9 يناير 2024.

وكشفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه من المقرر انطلاق جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية فى 17 يناير المقبل بمرحلة مدارس العام والرياضى والرياضى والرسمى للغات اعتبارا من الساعة الـ9 كالتالي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية ساعتان

الخميس 18 يناير: العلوم ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية ساعتان / التربية الرياضية ساعة لطلاب المدارس الرياضية

- الإثنين 22 يناير: الهندسة ساعتان / التربية الفنية ساعتان

- الثلاثاء 23 يناير: الجبر والإحصاء ساعتان - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية ساعتان

وأوضحت، أنه سيتم تخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، مشيرة إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القليوبية المواد العملية والمستوى الرفيع مدارس التعليم العام والرياضى والرسمى للغات ينطلق كما يلي:

- الخميس 4 يناير: ساعة ونصف لتدريس اللغة الأجنبية الثانية فى المدارس اللغوية الخاصة والرسمية، وتدريس التربية الرياضية فى المدارس الرياضية، مع تخصيص 15 دقيقة لكل طالب.

- الثلاثاء 9 يناير: ساعتان ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا لتدريس اللغة الأجنبية الأولى للمستوى العالى فى المدارس اللغوية الخاصة والرسمية.

- يوم الإثنين 1 يناير 2024 مخصص لامتحان مادة الأنشطة الاختيارية، ويتم تخصيص ساعة لتقييم عملى لكل مادة مختارة.

واستطردت، أنه تقرر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى الحالى 2023-2024 ستكون بالنظام التقليدى، نظرًا لعدم القدرة على تطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت هذا العام بسبب مشاكل فنية وعدم استكمال التجهيزات اللازمة، موضحة أنه سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادى هذا العام بالطريقة التقليدية حتى يتم التحول التدريجى إلى نظام البوكليت فى الأعوام المقبلة.