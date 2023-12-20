جامعة الإسكندرية تحصد المركز الثانى محلياً والـ207 عالميا فى التصنيف الأخضر للجامعات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية والمركز 207 علي مستوي الجامعات العالمية ضمن نتائج التصنيف الأخضر للجامعات Green metric لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع الدورة 28 لمؤتمر الأطراف cop 28 حيث شاركت 1183 جامعة من 84 دولة هذا العام.

وأشار الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تقدم جامعة الإسكندرية عالمياً في التصنيف بعد أن احتلت المركز 283 عالميا في عام 2022، وأضاف أن الجامعة تألقت في ميادين محددة حيث جاءت في المركز 127 في مجال ترشيد وإعاده تدوير المياه والمركز 130 في مجال التعليم والبحث العلمي والمركز 183 في مجال الطاقة وتغيير المناخ، وأرجع هذا التفوق الشامل إلي الالتزام الجاد من قبل الجامعة في تحقيق مستويات متقدمة في مختلف مجالات الاستدامة والحفاظ على بيئة العمل الاكاديمي كما يعكس هذا التطور الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية وتطوير البرنامج التعليمية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتوسيع التعاون الدولي وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة.

يذكر أن التصنيف الأخضر للجامعات يستند في عملية التقييم علي 3 ركائز وهي القيمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن 6 مؤشرات وهي ( البيئة والبنية التحتية - الطاقة وتغير المناخ - المخلفات - الماء - المواصلات - التعليم والبحث العلمي).