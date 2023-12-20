تعرف على جدول ومواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الثانوية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 لصفوف النقل والشهادات العامة بالإسماعيلية، بعدما اعتمدها اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى العام والخاص واللغات فى 13 يناير 2024 وتنتهى فى 23 يناير 2024.

أما بالنسبة لامتحانات الصف الثانى الثانوى العام والخاص واللغات ستبدأ امتحانات نصف العام الدراسى الحالى من 14يناير وحتى 24 يناير المقبل 2024.

وصرح محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

مشيرًا إلى أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ببعض المدارس مما يستوجب انعقاد بعض اللجان فترة مسائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ووجَّه بشارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.