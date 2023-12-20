تعرف على جدول امتحانات نصف العام للصف الأول والثانى الثانوى فى الدقهلية

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، من وضع جدول امتحانات الترم الأول للصف الاول والثانى الثانوى، بعد إعلان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اعتماده من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقد اكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم إنهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تنطلق فى الثلاثاء 9 يناير لطلاب الثانوى العام وذوى الاحتياجات الخاصة والمهني.

وأشار شعبان، أنه تم الانتهاء من وضع جدول الصف الاول و الثانى الثانوى بمحافظة الدقهلية، وجاء كالآتي:

الصف الأول الثانوى

الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية

- الخميس11 يناير لمادة الكيمياء ومادة التاريخ

- الأحد 14 يناير لمادة الفلسفة ومادة الفيزياء

- الثلاثاء 16 يناير لمادة الجغرافيا

- الخميس 18 يناير لمادة الرياضيات

- الاثنين 22 يناير لمادة الاحياء واللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء 24 يناير لمادة اللغة الأجنبية الأولى

الصف الثانى الثانوى

- الأربعاء 10 يناير مادة اللغة العربية.

- السبت 13 يناير- مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 15 يناير- الرياضيات البحتة.

- الأربعاء 17 يناير «الأحياء، الفلسفة والمنطق»

- الأحد 21 يناير- اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 23 يناير مواد «الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية».

- الخميس 25 يناير- تطبيقات الرياضيات والجغرافيا