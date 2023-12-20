تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1012 شاحنة فى موانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1012 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 510 شاحنة و145 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 502 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة فيما تغادر العبارة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت 4 سفن وهى أمل، دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة صوفيا2 على متنها 8000 طن دقيق تصدير إلى السودان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبا بموانئها.