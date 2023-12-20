تحويلات مرورية بعد غلق مسطح كوبرى جيهان السادات بشارع ذاكر حسين

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة "4" فى مشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر، والذى يستلزم غلق مسطح كوبرى جيهان السادات.

وعينت الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة "4" بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين بمدينة نصر، مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 30 يوما صباحا ومساء اعتبار من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر.

ومن جانبها تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.