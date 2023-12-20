اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:18 م
تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وملقاة بجانب طريق، في مدينة 6 أكتوبر،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







قتل

العثور على جثه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة