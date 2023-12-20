تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وملقاة بجانب طريق، في مدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.