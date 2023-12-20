اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 04:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:48 م
بوتين يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم بوتين
موسكو (أ ش أ)

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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، منوها إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الكويت ودية تقليديا وستستمر فى التطور لصالح البلدين.

وقال بوتين - في برقية التهنئة الموجهة إلى الشيخ الصباح، اليوم الأربعاء، بحسب الموقع الإلكتروني للكرملين - "أرجو أن تقبل تهانينا القلبية بمناسبة توليكم مقاليد الحكم".

وأضاف أن "العلاقات بين روسيا والكويت ودية تقليديا، وكلي ثقة أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا ولتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط..أتمنى لكم من كل قلبي النجاح في أنشطة الدولة ودوام الصحة والازدهار".

 







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