بروتوكول تعاون بين اتحادى العمال والصناعات لإدارة الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر

كتبت آية دعبس

وقع محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول، بروتوكول تعاون مشترك مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، وسط حضور اعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية.

ويقضى بروتوكول التعاون بتفويض اتحاد الصناعات المصرية فى إدارة الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملى بمدينة نصر، والتعاقد مع الشريك الأكاديمى الدولى الذى يُمكنه من توفير عملية تعليمية عالية الجودة تتيح فرصة الاعتماد الدولى للجامعة، وكذا قيام اتحاد الصناعات المصرية بتحديد التخصصات التى يُمكن إدراجها بالجامعة التكنولوجية، علاوة على التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فيما يخص الإجراءات الواجبة.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر:"إن الاتحاد يمتلك الجامعة التكنولوجية التى أنشأها بمنطقة الطوب الرملى بمدينة نصر على نفقته ومن ماله الخاص كإحدى الكيانات الأكاديمية التى تستهدف إمداد سوق العمل بالخريجين المتخصصين فى مختلف المجالات التكنولوجية حتى يمكن إدارته كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى التخصصات المستجدة فى سوق العمل وبمستوى أكاديمى يحقق منافسة الخريجين فى سوق العمل المحلى والدولى".

وأضاف جبران، أن الاتحاد العام يسعى إلى إسناد عملية تطوير العملية التعليمية بالجامعة التكنولوجية المملوكة له، وذلك من خلال منح حق انتفاع وإدارة مبنى الجامعة التكنولوجية المملوكة للاتحاد العام لشركاء قادرين على قيادة عملية الإدارة والتشغيل من خلال بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعة المصرية.

وأوضح رئيس عمال مصر، أنه سيتم استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات الخدمية والعلمية والثقافية، الذى يملكها الاتحاد، مشيراً أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة التى تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، و الجامعة التكنولوجية المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشأتها.

ومن جانبة أوضح المهندس محمد زكى السويدى الاهتمام البالغ من اتحاد الصناعات المصرية بتطوير منظومة التعليم الفنى بالتعاون مع الجهات المعنية لتخريج الكوادر الفنية المؤهلة وفق متطلبات سوق العمل، والقادرة على الالتحاق بفرص العمل بالسوق المحلى والدولى، مقدماً الشكر والتقدير لاتحاد نقابات عمال مصر على التعاون المثمر حيث يعد بروتوكول اليوم باكورة التعاون بين الجهتين فى مجال تطوير التعليم الفنى .

لفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى رؤية الاتحاد فى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعى، من خلال توفير كوادر فنية ماهرة كأحد أهم مدخلات العملية الإنتاجية، ويأتى التعليم وتنمية الموارد البشرية فى مقدمة الاهتمامات لسد الفجوة فى التخصصات والمهارات التى تحتاجها الصناعة المصرية.

واكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، ان مجلس اتحاد عمال مصر، وضع خطة شاملة لتطوير المنشآت الخاصة به وتصحيح أوضاعها أكاديميًا وماليًا وإداريًا، واستغلال الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات لتتناسب مع حجم الانجازات التى تراها مصر خلال الايام الحالية.

وارسل الاتحادين برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوز سيادتة في الانتخابات الرئاسية وتولي سيادة فترة رئاسية جديدة

وفي ختام اللقاء تبادل رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية الدروع التذكارية بينهم.