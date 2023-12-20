اليوم محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة ، الأربعاء ، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم .

وقررت هيئة المحكمة الجلسة السابقة التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسى الدكتور عارف خويلد استاذ الطب النفسى وكاتب التقرير محرر التقرير الاخير والذى اعاد التأكيد على ان المتهم لا يعانى من أى مرض نفسي يعوق ارادته وادراكة، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى، والذى يثبت اصابته بمرض نفسى مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى د يحى الرخاوى، وكذا ما أكده الدكتور ابراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبى النفسى الاستشارى.

وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.