المكتبة المتنقلة بالأقصر تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، تقديم دعمها للأطفال حول الأقصر عبر المشاركة فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للغة العربية، حيث يتم تنفيذ مشروع المكتبة الثقافية المتنقلة التى تقدم الدعم للأطفال حول قرى ونجوع ومؤسسات ومستشفيات الأقصر المختلفة، وتشمل فعاليات المكتبة المتنقلة دعم الأطفال بورش الحكى للتعريف بأهمية الحكى فى المسرح، بجانب الرسم والقراءة وتوزيع كتب وقصص عليهم فى كل مكان تستقر فيه.

كما قدمت المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة بالأقصر خدماتها الثقافية لطلائع مدرسة مدينة الطود الابتدائية المشتركة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر إدارة الطود ووحدة الطفل بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بالأقصر ومجلس مدينة الطود.

ومن جانبه كشف محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أنه تعتبر المكتبة المتنقلة هى آخر إصدارات صندوق مكتبات مصر العامة، والتى تهدف إلى رفع كفاءة أبناء الوطن ثقافيًا وفكريًا، حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة هى الأقوى من نوعها تحرص عليها مكتبة مصر العامة لبث روح الوعى المجتمعى بين أبناء المحافظة، وذلك فى إطار التعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وقرى حياة كريمة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبة مصر العامة، وبإشراف الدكتورة أمانى حسن مدير التخطيط ومنسق عام المكتبات المتنقلة.

وأضاف محمد حسانى، لـ"اليوم السابع"، أن المكتبة المتنقلة مزودة بفريق عمل متميز يقدم العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية، وهى عبارة عن ورش حساب ذهنى ندوات وعى صحى وبيئى وأثرى، وجلسات حكى وورش رسم وبازل ومسابقات ثقافية، وندوات للطفل والشباب عن الوحدة الوطنية وترسيخ روح الانتماء للوطن، كما أنه يتم الاطلاع وقراءة الكتب داخل المكتبة المتنقلة.

استقبال طلبة مدرسة الطود الإبتدائئة للمكتبة المتنقلة بالأقصر



المكتبة المتنقلة تدعم طلائع مدرسة الطود الإبتدائية



المكتبة المتنقلة لمكتبة الأقصر تشارك فى الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية



دعم المكتبة المتنقلة للأطفال بالأقصر



فرحة أطفال مدرسة الطود بزيارة المكتبة المتنقلة