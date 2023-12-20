المجلس التنفيذى بمحافظة الفيوم يوافق على إنشاء مدرسة ابتدائية بعزبة حمزاوى

الفيوم - رباب الجالى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 قراريط بناحية عزبة حمزاوي قرية الحامولي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، لحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بنطاق القرية، وذلك بعد موافقة الزراعة عليها، كما وافق المجلس على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الطلب المقدم من النائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والمتضمن استغلال مساحة 12 قيراطاً مخصصة لتوسعة مدرسة قوته البلد، لضمها لباقي مساحة المدرسة المقامة على مساحة 6 قراريط، وذلك بعد موافقة الزراعة.

كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 قراريط تبرع من أحد المواطنين بناحية عزبة عبد العال سليم التابعة لقرية طبهار مركز أبشواى، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها، بعد موافقة الزراعة والجهات الأمنية، كما تم عرض مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص قطعة أرض تبرع من عدد من المواطنين بمساحة 7 قراريط بحوض المكاتب زمام قرية سنرو القبلية مركز أبشواي لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي باسم/ محمد السايح جيرة للتعليم الأساسي، ووافق المجلس على التخصيص، على أن يتم عمل دراسة أمنية للاسم المطلوب للمدرسة.

وكان ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.