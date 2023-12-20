الكويت تستعد لأداء الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أميراً

وكالات

يؤدي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية بمقر مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، أميراً للكويت، خلفاً لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، وجَّه رئيس مجلس الأمة الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة خاصة تُعقد بناء على طلب الحكومة، صباح الأربعاء، حيث يؤدي أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل اليمين الدستورية.

وتنص المادة 60 من دستور الكويت على أن (يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وكان قد وجه الشيخ مشعل الأحمد الشكر لقادة وزعماء العالم المعزين في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.