الكشف على 1175 حالة خلال القافلة الطبية المجانية بالتل الكبير بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية القافلة الطبية المجانية أمام مركز شباب البعالوة الصغرى، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، والتى نظمتها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية على مدار يومين، حيث استقبلت القافلة 1175 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوى الهمم.

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائى، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 600 مواطنًا فى اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية فى ثانى أيامها 575 مواطنًا.