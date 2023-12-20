الكشف على 1154 شخصا فى قافلة علاجية بمركز شباب البياضية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، انتهاء من الكشف على (1154) مريضًا فى قافلة علاجية فى إدارة البياضية بمركز شباب البياضية، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وفى هذا الصدد وجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار اليومين الماضيين 18 و19 من ديسمبر الجارى، داخل مركز شباب البياضية التابع لإدارة الزينية الصحية تزامنًا مع مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على (1154) مريضًا.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تضمنت القافلة التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – الباطنة – الرمد – الجراحة – العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي)، مشددًا على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، حيث تقوم الفرق الصحية بعملها رسميًا فى الحملة بتوعية السيدات فى الوحدات الصحية المختلفة.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أن وزارة الصحة والسكان حريصة على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكترونى :‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

الكشف على 1154 مريض فى قافلة علاجية بمركز شباب البياضية



توفير علاج مجانى خلال فعاليات القافلة



جانب من فحص المواطنين بقافلة البياضية



فحص 1154 مريض فى قافلة علاجية بمركز شباب البياضية