القوافل العلاجية لحياه كريمة تختتم أعمالها الشهرية اليوم بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها الشهرية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، بالكشف الطبى على أهالى قرية أم الحويطات بسفاجا، وذلك اليوم الأربعاء وتستمر حتى غدا الخميس، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطب على أهالى مرسى علم بمدة يومين بوحدة صحة الأسرة منذ الإثنين الماضى حتى امس الثلاثاء.

وكانت انتهت القوافل العلاجية الأحد الماضى من أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قريتى أدلديت ومرسى حميرة، التابعة لمدينة الشلاتين، وذلك لمدة يومين السبت، والأحد الماضيين.

وسبق وكانت انتهت من إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لحلايب، حيث انطلقت القوافل العلاجية الأربعاء قبل الماضى وبدأت عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وقضت فيها يومين 6 و7 ديسمبر، وتابعت عملها وانطلقت من غارب شمالا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر وقضت فيها يومين 8 و9 ديسمبر.

واستكملت عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرية المستعمرة فى القصير، واستمرت فيها ايضًا يومين 10 و11 ديسمبر، وتوجهت بعد ذلك إلى جنوب البحر الأحمر حيث مدينة حلايب وقضت فيها يومين 12 و13 ديسمبر.

ووصلت إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب خلال اليومين الماضيين واستغرقت فيها يومين ووصلت إلى قريتى ادلديت ومرسى حميرة بالشلاتين، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا، وكذلك منذ الاثنين إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بوحدة صحة الأسرة هناك، ومن المقرر أن تبدا اليوم ختام أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا اليوم الأربعاء وغدا الخميس.