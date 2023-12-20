السياح يعيشون أجواء السعادة خلال زيارة المعالم الأثرية بالأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر ومعالمها الأثرية حالة من الانتعاشة السياحية المميزة فى الموسم السياحى الشتوى الحالى، حيث تتوافد الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بزيارة معابد الكرنك والأقصر شرقاً، ومعابد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى والرمسيوم وتمثالى ممنون والمقابر الفرعونية غرباً، وسط أجواء من السعادة والبهجة بين الجميع.

ومع دخول الموسم السياحى الشتوى قامت محافظة الأقصر بمجهودات متنوعة لاستقبال أفواج السياح من حول العالم لضمان استمتاعهم بالمحافظة، عبر تطوير كافة المناطق التي تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، بالتعاون بين محافظة الأقصر مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، وتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.

ويقول أسامة عبد الغنى خبير سياحى بالأقصر، إنه تشهد كافة المعابد والمقابر فى شرق وغرب الأقصر، حالة من الإقبال السياحى من الأفواج القادمة من عواصم العالم من أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا ومقدونيا وإسبانيا والتشيك وغيرها من الدول الأوروبية برفقة أسرهم وعائلاتهم للاستمتاع بالطقس الدافئ فى تلك الأيام، بجانب الإقبال الكبير من سياح الدول الأسيوية الذين يتوافدون بصورة كبيرة فى تلك الأيام على الأقصر، وسط حالة من البهجة بين العاملين بالقطاع السياحى.



استمتاع السياح داخل مقصورة قدس الأقداس بالكرنك



استمتاع سياح العالم فى معبد الأقصر



إقبال سياحى كبير على معبد الأقصر



الأفواج السياحية بمعبد الدير البحرى بالأقصر



الأفواج السياحية تستمع فى معبد الملك حتشبسوت



السياح يستمتعون امام تمثالى ممنون



زيارات السائحين المميزة فى معابد الكرنك