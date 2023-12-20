السفير هانى صلاح يؤكد دعم القيادة السياسية المصرية للسودان والعمل على إنهاء الحرب

أ ش أ

أكد السفير هانى صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان ، دعم القيادة السياسية المصرية للسودان على كافة الأصعدة والمستويات خاصة المجال الطبى والإنسانى .

وقال السفير هانى صلاح فى تصريح صحفى لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " بالسودان، عقب لقائه اليوم بوالى البحر الأحمر اللواء متقاعد مصطفى محمد نور محمود ، إنه قدم التهنئة للوالى على توليه لهذا المنصب، مضيفا أن الوالى مؤهل لإدارة الولاية فى ظل الظروف التى تمر بها السودان.

وأكد السفير هانى صلاح، أنه أطلع والى البحر الأحمر على الجهود المصرية فى الوقوف بجانب السودان وتقديم كافة المساعدات الاقتصادية والطبية من خلال الجسر الجوى وأسطول النقل البحرى عونا للشعب الشقيق على مواجهة الأزمة الحالية.

وأوضح السفير ، أن مصر تعمل على إنهاء الأزمة الراهنة والحرب الدائرة التى أضرت كثيرا بدولة السودان الشقيقة وذلك من خلال مبادرة دول جوار السودان والآلية الوزارية المنبثقة عنها.

وجدد السفير هانى صلاح تأكيده بأن القنصلية المصرية فى بورتسودان والقنصلية المصرية فى حلفا تعمل على إسراع منح المرضى وكبار السن تأشيرات لدخول مصر ، مشيرا إلى استقبال القاهرة لأكثر من 400 ألف سودانى بسبب الحرب ونحو 5 مليون آخرين ظلوا فى الأراضى المصرية وهم يعيشون مع أشقائهم المصريين فى سلام.

وقال السفير هانى صلاح إن مصر ستقوم بتوفير كل الدعم لمستشفى عثمان دقنه وأنها تعمل جاهدة من أجل تطويره لتقديم الخدمات الطبية فى هذا المستشفى، وتفعيل المبادرة المصرية القطرية لدعم القطاع الصحى فى السودان عامة والبحر الأحمر على بصفة خاصة.