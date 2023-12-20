السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع فى سرقة هاتف بالإكراه بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهم بالشروع في سرقة هاتف محمول في التجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة هاتف محمول من مواطن بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض - موضع الاتهام التالي - وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه على جانبه مهدداً إياه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، والتمكن من سرقته، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه.