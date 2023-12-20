الرئيس الفلسطينى يجرى فحوصات طبية روتينية فى المستشفى الاستشارى برام الله

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، دخل المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، لإجراء فحوصات طبية روتينية.

يذكرأن، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله الجمعة الماضى، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.